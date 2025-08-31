Funcionarios estatales embellecen escuela infantil en Coahuila

En una muestra de colaboración y compromiso con la educación, funcionarios estatales se reunieron en el Jardín de Niños Ignacio M. Altamirano, ubicado en el municipio de Sabinas, para participar en una jornada de mantenimiento y embellecimiento del plantel. La actividad forma parte del Programa Mejora, impulsado en la región carbonífera.

El coordinador del programa, Federico Quintanilla Riojas, destacó la importancia de estas acciones que buscan ofrecer a los niños espacios dignos y agradables para su desarrollo. "Hoy nos reunimos con mis amigos funcionarios estatales para poner manos a la obra. Le entramos todos a la pintada, porque queremos que los niños tengan su escuela bonita y lista para el nuevo ciclo escolar", expresó.

Durante la jornada, los participantes realizaron labores de pintura, limpieza y acondicionamiento de áreas comunes, generando un ambiente de entusiasmo entre padres de familia, docentes y vecinos que se sumaron voluntariamente. El evento también sirvió como punto de encuentro para reforzar lazos entre autoridades y comunidad.

Quintanilla Riojas subrayó que este tipo de actividades no solo mejoran la infraestructura escolar, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y participación ciudadana. "Qué gusto ver el compromiso y las ganas de trabajar en equipo por nuestra gente. Este es el tipo de acciones que transforman realidades", añadió.

El Programa Mejora continuará desarrollando intervenciones similares en otros planteles de la región, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para el aprendizaje. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantenerse involucrada y apoyar estas iniciativas que benefician directamente a la niñez coahuilense.