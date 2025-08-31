Transporte y Vialidad implementan medidas de seguridad en planteles educativos

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes en el regreso a clases, la Dirección de Transporte y Vialidad del municipio de Frontera inició un programa de señalización en planteles de nivel básico, bachillerato y licenciatura.

El titular de la dirección, José Ibarra Guajardo, informó que estas acciones responden a las instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien pidió especial atención a la protección de la niñez fronterense en el arranque del nuevo ciclo escolar.

"Se atendió parte del trabajo de rehabilitación de las escuelas que ya regresan la próxima semana, y estamos tapizando con señalización así como área de ascenso y descenso del transporte escolar que contratan los padres de familia para sus niños. De igual forma, estamos atendiendo la solicitud de transporte en varias instituciones", señaló el funcionario.

Ibarra Guajardo explicó que se habilitaron cajones especiales para el ascenso y descenso seguro de los estudiantes, y se pidió a los concesionarios de transporte escolar mantener sus unidades en condiciones óptimas y con limpieza adecuada.

Con estas acciones, la administración municipal busca que la primera semana de clases transcurra sin incidentes y que las medidas de seguridad vial permanezcan a lo largo del ciclo escolar.