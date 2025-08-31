Director Richards Estrada anuncia operativos preventivos con filtros anti alcohol

La Dirección de Seguridad Pública municipal implementará filtros anti alcohol en las principales calles de la ciudad, con el propósito de prevenir accidentes viales como los ya ocurridos el pasado fin de semana, informó el director Richards Estrada.

El funcionario destacó que estos operativos tendrán un carácter preventivo y no recaudatorio, salvo en los casos en que se detecte un alto grado de alcohol en el organismo de los conductores.

"Ya nuestro señor alcalde Víctor Leija nos entregó la semana pasada el alcoholímetro, con el que vamos a poder implementar los operativos. No sé si va a ser esta semana o a partir de la otra, pero las instrucciones ya se han comenzado a girar", señaló Estrada.

El director aclaró que los elementos de Seguridad Pública están instruidos para detener el vehículo y asegurar a la persona cuando se compruebe un nivel elevado de intoxicación, tal y como lo subrayó el propio alcalde.

Asimismo, hizo un llamado tanto a la población local como a los turistas que visitan Cuatro Ciénegas los fines de semana, a fin de evitar accidentes, como el ocurrido recientemente, donde una carambola involucró a tres vehículos.