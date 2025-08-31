Inversión millonaria en Obras Públicas para el desarrollo de Frontera

El Ayuntamiento de Frontera informó que hasta la fecha se han invertido 53 millones de pesos en obras públicas, y se proyecta llegar a 89 millones de pesos al cierre del año 2025, con el objetivo de beneficiar a todos los sectores de la ciudad.

En la más reciente sesión de Cabildo, el regidor Orlando Hipólito Plaza presentó el plan anual 2025 del Departamento de Obras Públicas, documento que contempla tanto el avance de las inversiones realizadas como la proyección de recursos para el cierre del ejercicio y la preparación del 2026.

"La administración municipal tiene como objetivo cerrar el año con una inversión total de 89 millones de pesos, lo que representaría un esfuerzo financiero y de gestión mayor en comparación con ejercicios anteriores", declaró el edil durante la sesión.

Las obras ejecutadas hasta ahora incluyen pavimentación, recarpeteo, bacheo y rehabilitación urbana, todas orientadas a mejorar la calidad de vida de los fronterenses y atender necesidades prioritarias en colonias que habían permanecido en el rezago.

El regidor también presentó el anteproyecto 2026, en el que se plantea mantener un nivel de inversión similar al de este año, pero con acciones distintas. "Este 2025 nos enfocamos en reparar lo que la pasada administración había dejado en el abandono; el siguiente año queremos avanzar en proyectos nuevos, pero sin frenar la modernización de la ciudad", puntualizó.

Tras la exposición, el Cabildo aprobó por unanimidad el plan, reconociendo el trabajo de planeación y la importancia de dar continuidad a las metas establecidas para fortalecer el desarrollo de Frontera.