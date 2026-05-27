Rumbo al proceso electoral para renovar Congreso del Estado cierre de campañas será el 3 de junio

NUEVA ROSITA, COAH.- El Comité Distrital 03 del Instituto Electoral de Coahuila informó que el cierre de campañas de los candidatos y candidatas a las diputaciones locales será el próximo 3 de junio.

Adriana Fraire Herrera, presidenta del comité, señaló que, los aspirantes aprovechan estos últimos días para difundir sus propuestas y buscar convencer al electorado antes de que concluya oficialmente el periodo de promoción política.

Fraire Herrera explicó que, hasta el último minuto del 3 de junio los contendientes podrán externar sus ideas a la ciudadanía, con el objetivo de atraer el voto que se emitirá el 7 de junio, fecha en que se llevará a cabo la jornada electoral.

El Instituto Electoral de Coahuila establece el cierre de campañas para el 3 de junio.

Subrayó que, este tiempo resulta crucial para los partidos y candidatos, quienes buscan consolidar su presencia en las comunidades y lograr que sus mensajes tengan impacto en la decisión de los votantes.

En cuanto a la logística electoral, la presidenta del comité detalló que, los paquetes electorales ya se encuentran bajo resguardo en la bodega habilitada para tal fin, cumpliendo con todas las disposiciones legales y de seguridad.

Estos materiales serán distribuidos en los próximos días para garantizar el correcto desarrollo de la elección y asegurar que cada casilla cuente con lo necesario para recibir a los ciudadanos.

Los candidatos buscan convencer al electorado antes de la jornada electoral.

A partir del 1 de junio, los paquetes serán entregados a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAES), quienes a su vez los distribuirán entre los funcionarios de casilla previamente nombrados.

Serán los presidentes de las mesas directivas quienes, desde las 07:30 horas del 7 de junio, comenzarán con la instalación de las casillas en cada distrito, asegurando que todo esté listo para el inicio de la jornada.

Finalmente, Fraire Herrera destacó que, el Instituto Electoral de Coahuila desplegará un operativo cuidadosamente planeado para llevar los paquetes a distintas cabeceras municipales, incluyendo Allende, Villa Unión, Nava, Ejido 1 de Mayo y Sabinas.

Logística electoral: paquetes bajo resguardo para la elección del 7 de junio.

Con ello, se busca garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de orden, transparencia y plena confianza en el proceso democrático.