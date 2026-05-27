Roban al menos quince postes de contención en puente del vado del río sabinas

SABINAS, COAH.- Al menos quince postes de contención fueron robados del puente peatonal ubicado en el vado del río Sabinas, situación que generó inquietud entre los habitantes que diariamente utilizan este cruce para trasladarse entre la colonia Chapultepec y la zona centro de la ciudad. El daño a la infraestructura se presentó de manera gradual y, hasta el momento, no se había atendido por parte de las autoridades correspondientes.

La falta de los postes de contención dejó expuestos a accidentes a peatones de todas las edades, especialmente a menores y adultos mayores que transitan por el lugar. Vecinos del sector señalaron que la ausencia de protección lateral incrementaba el riesgo de accidentes y caídas, principalmente durante las noches o en horarios de alta circulación.

La falta de mantenimiento en el puente peatonal

El deterioro del puente se arrastraba desde la última creciente del río Sabinas, la cual destruyó gran parte de la estructura original que contaba con techo y medidas de protección para los usuarios. Posteriormente, el sitio comenzó a sufrir actos de vandalismo y robo de piezas metálicas, lo que agravó aún más las condiciones del paso peatonal.

Habitantes de la colonia Chapultepec manifestaron que el puente representa una vía importante de comunicación para cientos de personas que diariamente cruzan hacia el centro de Sabinas. Sin embargo, denunciaron la falta de mantenimiento y vigilancia en la zona, lo que permitió el desmantelamiento progresivo de la estructura sin que existiera una intervención inmediata.

Riesgos para los peatones

El puente del vado del río Sabinas continuaba operando en condiciones inseguras, con varios espacios abiertos tras el robo de los postes de contención. La situación mantenía en alerta a los usuarios del cruce, quienes solicitaron la reposición de la infraestructura dañada y mayor vigilancia para evitar que continúen los robos en el lugar.