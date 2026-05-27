convocan a marcha pacífica en sabinas para exigir protección de niños en escuelas

SABINAS, COAH.- Briana Arista Alcalá confirmó la realización de una marcha pacífica el próximo domingo 31 de mayo en el municipio de Sabinas, con el propósito de crear conciencia y exigir acciones para prevenir casos de abuso y violencia infantil en planteles educativos. Señaló que la movilización concluirá en la plaza principal de la ciudad, aunque todavía se definirán el horario y el punto de partida.

La madre de familia busca respaldar a los menores víctimas de abuso y acoso en escuelas.

La madre de familia explicó que la manifestación busca respaldar a los menores como su hija que recientemente fue víctima, y alzar la voz ante situaciones de acoso y abuso sexual que, afirmó, no deben seguir ocurriendo en las escuelas. Indicó que como padres de familia existe preocupación por la seguridad de los estudiantes y reiteró que lo sucedido con su hija no debe repetirse con otros niños.

La movilización se llevará a cabo el 31 de mayo en la plaza principal de Sabinas.

Arista Alcalá hizo un llamado a madres, padres y ciudadanía en general para sumarse a la marcha y apoyar la causa. Señaló que los adultos deben convertirse en la voz de los menores, ya que muchos niños no cuentan con la capacidad de defenderse o denunciar por sí solos situaciones de riesgo o violencia.

Arista Alcalá hace un llamado a la comunidad para unirse a la causa y exigir protección.

Asimismo, propuso que este tipo de movilizaciones se realicen de manera periódica para mantener vigente la exigencia de entornos escolares seguros. Recordó otros casos registrados en instituciones educativas y pidió mayor sensibilidad y atención por parte de las autoridades encargadas del sector educativo, al considerar que los menores requieren protección y acompañamiento permanente.

Finalmente, exhortó a las autoridades educativas y al personal docente a actuar de inmediato ante cualquier condición de riesgo dentro de los planteles escolares. Señaló que tanto las instalaciones como los protocolos de seguridad deben mantenerse en condiciones adecuadas para prevenir accidentes o situaciones que pongan en peligro a los estudiantes.