Viudas y familias de trabajadores fallecidos enfrentan largos trámites para reclamar afore y prestaciones laborales

SABINAS, COAH.- Familiares de trabajadores jóvenes fallecidos en la Región Carbonífera enfrentan complicados procesos legales y administrativos para acceder a recursos como AFORE, Infonavit y prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, denunció el abogado Ramón Escobedo Bernal. Señaló que las viudas y concubinas deben atravesar largos trámites, gastos de traslado y fallas tecnológicas para reclamar derechos que por ley les corresponden.

El litigante explicó que, ante el fallecimiento de un trabajador, los familiares deben iniciar primero un procedimiento de declaración de beneficiarios ante el tribunal laboral y posteriormente tramitar una cita en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ubicado en Saltillo. Indicó que el traslado desde la Región Carbonífera representa recorridos de entre tres horas y media y cuatro horas, además de costos económicos que muchas familias no pueden solventar fácilmente tras perder a quien aportaba el sustento del hogar.

Escobedo Bernal recordó que anteriormente existía en la región una oficina auxiliar de la entonces Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se atendían asuntos laborales de municipios como Acuña, Piedras Negras y la zona carbonífera. Explicó que este centro facilitaba los trámites y evitaba que las personas tuvieran que viajar hasta la capital del estado para realizar gestiones relacionadas con prestaciones laborales.

Dificultades en los trámites laborales

Como ejemplo de las dificultades actuales, el abogado expuso el caso de una mujer identificada como Eunice, quien obtuvo una audiencia después de más de un mes de espera tras acudir personalmente a solicitar una cita. Sin embargo, debido a fallas técnicas en la conexión durante la audiencia virtual, no fue posible concretar el procedimiento. Señaló que el sistema establece únicamente diez minutos de tolerancia para conectarse y, al no lograrse el enlace en ese lapso, el expediente fue archivado automáticamente.

Derivado de esta situación, la afectada deberá reiniciar todo el procedimiento legal para obtener nuevamente la declaración de beneficiarios y esperar otra fecha disponible para audiencia, prolongando aún más el tiempo sin acceso a los recursos económicos del trabajador fallecido.

Impacto en las familias de la Región Carbonífera

El abogado sostuvo que este tipo de casos reflejan las dificultades que enfrentan las familias de la Región Carbonífera para acceder a la justicia laboral. Añadió que la falta de oficinas cercanas, los largos tiempos de espera y las limitaciones tecnológicas terminan afectando principalmente a viudas y familiares que atraviesan una situación económica complicada tras la pérdida de un ser querido.