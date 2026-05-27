Alerta por drástica disminución del río Sabinas; sequía, calor extremo y sobreexplotación ponen en riesgo el ecosistema

SABINAS, COAH.- El cauce del Río Sabinas registra una disminución considerable derivada de la falta de lluvias, las altas temperaturas y la sobreexplotación del manto freático, informó José Dávila Paulín, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la Región Carbonífera. La situación ya afecta el hábitat de especies silvestres, el paisaje natural y el abastecimiento de agua hacia la presa Don Martín, considerada actualmente en niveles críticos.

El funcionario explicó que las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados han acelerado el proceso de evaporación, mientras que la ausencia de precipitaciones impide la recuperación natural del afluente. A ello se suma la extracción excesiva de agua subterránea, fenómeno que ha agravado las condiciones del río en distintos puntos de la región.

Impacto en el ecosistema ribereño

Durante un recorrido realizado en el sector conocido como El Vado, en Sabinas, se observó una reducción visible tanto en el ancho como en la profundidad del cauce. El descenso en el nivel del agua dejó expuesto el canal de La Saca, que conduce hacia el ejido Guadalupe Victoria, una zona que anteriormente permanecía cubierta durante gran parte del año.

Dávila Paulín señaló que la disminución del caudal impacta directamente al ecosistema ribereño, ya que reduce el espacio disponible para peces, aves, reptiles, mamíferos y diversas especies de flora que dependen del río para sobrevivir. Explicó que el río Sabinas funciona como un sistema natural integral, por lo que la pérdida de agua también representa una pérdida de hábitat y biodiversidad.

Consecuencias para la Presa Don Martín

Otro de los efectos visibles es el deterioro del paisaje natural, considerado uno de los principales atractivos ambientales y turísticos de la Región Carbonífera. La reducción del flujo modifica notablemente la imagen del entorno y refleja el nivel de afectación que enfrenta actualmente el ecosistema.

Asimismo, el titular de la CONANP indicó que esta situación repercute en la recarga de la Presa Don Martín, la cual se mantiene alrededor del 12 por ciento de su capacidad, de acuerdo con los últimos reportes. Precisó que el aporte del río Sabinas ya no está llegando en los volúmenes necesarios, situación que evidencia el problema de escasez hídrica que enfrenta gran parte del norte del país.

Problemas de sobreexplotación

Finalmente, advirtió que la sobreexplotación del manto freático no es exclusiva de la Región Carbonífera, sino parte de una problemática que afecta a diversas zonas del estado y del país. Señaló que la combinación de factores climáticos y el uso intensivo del agua han provocado el deterioro gradual del río, con consecuencias directas para el medio ambiente y el abastecimiento hídrico regional.