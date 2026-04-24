Del 25 al 29 de abril registros de aspirantes a diputados locales

NUEVA ROSITA, COAH.- La presidenta del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en San Juan de Sabinas, maestra Adriana Fraire Herrera, informó que el periodo de registro para los aspirantes a candidatos a diputados locales será del 25 al 29 de abril.

Durante estos días, los distintos partidos políticos y coaliciones deberán presentar a sus contendientes ante el Comité Distrital Electoral, destacó la entrevistada.

Fraire Herrera explicó que los registros podrán iniciar desde el primer minuto del 25 de abril, ante lo cual, se ha trabajado previamente con los representantes acreditados de cada partido para agendar horarios y brindar una mejor atención en el proceso de recepción de documentos.

Detalles del registro de candidatos

De acuerdo con la agenda establecida, el Partido Revolucionario Institucional será el primero en registrarse el sábado 25 de abril a las 12:30 horas. Ese mismo día, a las 3:00 de la tarde, se recibirá al partido Nuevas Ideas con su respectivo aspirante. Posteriormente, el lunes 27 de abril a las 18:30 horas acudirá el Partido Verde Ecologista, mientras que el Partido México Avante cerrará la jornada de registros el miércoles 29 de abril a las 6:00 de la tarde.

La presidenta del comité destacó que en cada caso se busca garantizar un proceso ordenado y transparente, ofreciendo espacios adecuados para que los partidos puedan cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad electoral.

Proceso de registro y atención a partidos

Finalmente, recordó que los contendientes tendrán hasta el último minuto del 29 de abril para formalizar su registro, y que el comité mantendrá guardias hasta esa fecha para atender cualquier solicitud de partidos o coaliciones que decidan participar en la contienda.