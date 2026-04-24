Larga fila en el Servicio Estatal del Empleo; destacan ex trabajadores de FreightCar

Monclova, COAHUILA. — Una larga fila de personas se formó este viernes en las oficinas del Servicio Estatal del Empleo, donde ciudadanos de distintos puntos de la región acudieron en busca de una oportunidad laboral, destacando entre ellos extrabajadores de la empresa FreightCar America.

Desde temprana hora, hombres y mujeres comenzaron a concentrarse con documentación en mano, motivados por la posibilidad de integrarse a la planta de Maxion Inmagusa, que figura como una de las principales opciones laborales disponibles en este momento.

Aunque la fila estuvo conformada por personas con distintos perfiles y procedencias, fue notoria la presencia de exempleados de FreightCar, quienes recientemente enfrentaron recortes laborales y ahora buscan reincorporarse al sector industrial.

La alta demanda de empleo en Monclova

La escena refleja la alta demanda de empleo en la región Centro, donde múltiples familias dependen de la industria manufacturera y continúan en búsqueda de estabilidad tras semanas de ajustes laborales.

Algunos de los asistentes señalaron que, más allá de la empresa a la que logren ingresar, lo importante es volver a tener un ingreso fijo. Mientras tanto, la fila avanzaba lentamente, evidenciando el número considerable de solicitantes.