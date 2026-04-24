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Coahuila

Vuelca vehículo en Fundadores tras presunto descuido del conductor

Un hombre de 51 años resultó ileso luego de que su unidad se estrellara contra un muro y terminara volcada en la vía hacia Arteaga; autoridades atribuyen el incidente a que se habría quedado dormido al volante.

Por Marco Juarez - 24 abril, 2026 - 10:47 a.m.
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      SALTILLO, Coahuila.-Un aparatoso accidente vial ocurrió la mañana de este viernes sobre el bulevar Fundadores, en el tramo correspondiente a la bajada del puente de Mirasierra, en dirección al municipio de Arteaga.

      Según los primeros reportes, el conductor, identificado como Juan Heriberto "N", de 51 años, habría perdido el control del vehículo luego de quedarse dormido mientras manejaba.

      La unidad, un Volkswagen Sportvan, se impactó contra el muro de contención antes de volcar, quedando atravesada sobre la carpeta asfáltica.

      Detalles confirmados

      El percance fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y elementos de tránsito. A su llegada, paramédicos brindaron atención al conductor, quien no presentó lesiones de consideración.

      Las autoridades procedieron a resguardar el área para prevenir otro incidente, mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar el vehículo siniestrado. Se informó además que el hombre transportaba tortillas al momento del accidente.

      Acciones de la autoridad

      Finalmente, agentes de tránsito tomaron conocimiento de lo ocurrido y coordinaron las acciones correspondientes para restablecer la circulación en el sitio.

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