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Coahuila

Color y tradición brillan en la demostración de rondas infantiles 2026 en Nava

Niñas y niños de 11 jardines de niños llenan de alegría el evento que fortalece la convivencia y preserva las tradiciones.

Por Alberto Ibarra Riojas - 24 abril, 2026 - 10:36 a.m.
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      NAVA, COAH. — Entre aplausos, sonrisas y mucha emoción, se llevó a cabo la Demostración de Rondas Infantiles 2026, donde 11 jardines de niños participaron con entusiasmo, regalando presentaciones llenas de tradición, ritmo y recuerdos que conectan con lo más entrañable de la infancia.

      El evento reunió a 11 jardines de niños en una jornada de alegría y tradición.

      Maestras, directoras y padres de familia fueron pieza clave en esta jornada, destacando el esfuerzo y la dedicación detrás de cada número presentado, así como el respaldo constante a las niñas y niños, quienes se entregaron en cada participación.

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      Familias y educadores destacan la importancia de mantener vivas las tradiciones infantiles.

      El evento reunió a familias que disfrutaron de un ambiente lleno de convivencia y orgullo, reafirmando la importancia de mantener vivas estas expresiones que forman parte de la formación y el desarrollo de la niñez.

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      La comunidad se une para fortalecer el tejido social a través de la educación.

      Actividades como esta fortalecen el tejido social y permiten que la comunidad se involucre activamente en la educación, generando espacios donde se fomenta la unión, la identidad y el amor por las tradiciones.

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