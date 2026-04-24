Color y tradición brillan en la demostración de rondas infantiles 2026 en Nava

NAVA, COAH. — Entre aplausos, sonrisas y mucha emoción, se llevó a cabo la Demostración de Rondas Infantiles 2026, donde 11 jardines de niños participaron con entusiasmo, regalando presentaciones llenas de tradición, ritmo y recuerdos que conectan con lo más entrañable de la infancia.

El evento reunió a 11 jardines de niños en una jornada de alegría y tradición.

Maestras, directoras y padres de familia fueron pieza clave en esta jornada, destacando el esfuerzo y la dedicación detrás de cada número presentado, así como el respaldo constante a las niñas y niños, quienes se entregaron en cada participación.

Familias y educadores destacan la importancia de mantener vivas las tradiciones infantiles.

El evento reunió a familias que disfrutaron de un ambiente lleno de convivencia y orgullo, reafirmando la importancia de mantener vivas estas expresiones que forman parte de la formación y el desarrollo de la niñez.

La comunidad se une para fortalecer el tejido social a través de la educación.

Actividades como esta fortalecen el tejido social y permiten que la comunidad se involucre activamente en la educación, generando espacios donde se fomenta la unión, la identidad y el amor por las tradiciones.