Detienen a hombre por presunta agresión contra su pareja en Morelos

MORELOS, COAH. — Un hombre fue detenido por elementos del Mando Coordinado Policial luego de ser señalado de agredir a su pareja al interior de un domicilio ubicado en la calle Privada Carranza, en hechos ocurridos la noche del martes 21 de abril.

De acuerdo con el informe, la intervención se derivó de un reporte ciudadano, tras el cual los oficiales arribaron al lugar y sorprendieron al sujeto presuntamente en el momento de la agresión, actuando de inmediato para proteger a la víctima y proceder con su aseguramiento.

Acciones de la autoridad

Aunque las autoridades no han revelado la identidad del detenido, se informó que será puesto a disposición del Ministerio Público en Zaragoza, donde se definirá su situación legal conforme a derecho.

Llamado a la denuncia

El caso vuelve a poner en evidencia la problemática de la violencia familiar en la región, por lo que autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos, al tiempo que se activaron los protocolos de atención y resguardo para la víctima.