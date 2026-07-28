Emilio rechaza refugio Prefiere seguir en la calle

FRONTERA, COAH.- Emilio Campo Montes rechazó la ayuda que le ofreció Homy Vielma para dejar la intemperie y trasladarse a un lugar donde tendría alimento, ropa, un espacio habitable y cuidados.

Vielma relató que acudió personalmente a buscar al adulto mayor y recorrió a pie distintos sectores de Frontera para localizarlo, con la intención de convencerlo de aceptar el apoyo.

Sin embargo, pese a explicarle que tendría un lugar fresco, limpio, comida y atención, Emilio decidió permanecer en el sitio donde actualmente vive.

De acuerdo con Vielma, el adulto mayor le manifestó que se encuentra acostumbrado a vivir de esa manera y que, por el momento, únicamente busca conseguir unas ruedas para movilizarse.

“Yo nomás quiero unas ruedas. Yo estoy muy a gusto así”, habría respondido Emilio ante la propuesta de trasladarlo a un refugio.

Vielma señaló que continuará disponible para ayudarlo si en algún momento cambia de decisión, aunque reconoció que convencerlo resulta complicado debido a que Emilio está acostumbrado a permanecer en su entorno y a recibir apoyos directamente en la calle.

Explicó que ha atendido anteriormente casos similares de personas que inicialmente rechazan ingresar a un refugio y posteriormente aceptan cuando sus condiciones físicas ya les impiden continuar viviendo en la intemperie.

El activista también indicó que, tras difundirse el caso de Emilio en distintos medios de comunicación, ha recibido llamadas de otros medios interesados en conocer la situación.

Vielma reiteró que mantiene abierta la posibilidad de recibir a Emilio y brindarle condiciones dignas de alimentación, higiene y alojamiento, pero subrayó que la decisión final corresponde al adulto mayor.