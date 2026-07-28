AHMSA y MINOSA inician subasta: Presentan Bases en Monclova

En cumplimiento del acuerdo emitido el 24 de julio de 2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, la Sindicatura presentó el 27 de julio las Bases de Subasta y el calendario para su desarrollo dentro de los expedientes 19/2023 y 77/2022, correspondientes a Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA).

La documentación incorpora las adecuaciones solicitadas por la autoridad judicial y establece las reglas, etapas, requisitos y plazos que regirán el procedimiento de subasta, con el propósito de garantizar un proceso ordenado, transparente y con certeza jurídica para las partes interesadas.

Calendario de actividades de subasta

El calendario contempla las principales actividades del procedimiento, desde la publicación de la convocatoria y el acceso a la información correspondiente hasta la presentación y evaluación de posturas y, en su caso, la adjudicación de los bienes sujetos al proceso.

La Sindicatura informó que la propuesta fue elaborada conforme al principio de celeridad que rige los procedimientos concursales, con el objetivo de que las distintas etapas se desarrollen de manera continua y eficiente dentro de los plazos previstos por la ley, garantizando al mismo tiempo la igualdad entre los participantes y la protección de los derechos de los trabajadores y de los demás acreedores reconocidos.

Compromiso de la Sindicatura

Asimismo, señaló que las Bases y el calendario buscan propiciar una participación amplia y ordenada de posibles postores, favoreciendo las mejores condiciones para la venta de los bienes que integran la Unidad Productiva de AHMSA y MINOSA.

Corresponderá ahora al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles analizar la documentación presentada y emitir las determinaciones conducentes para dar continuidad al procedimiento de subasta.

La Sindicatura afirmó que, con esta actuación, cumple oportunamente los requerimientos formulados por la autoridad judicial y refrenda su compromiso de conducir el procedimiento de venta con estricto apego a la legalidad, privilegiando la celeridad del proceso y la máxima recuperación de valor en beneficio de las personas trabajadoras, los acreedores y los demás interesados en los concursos mercantiles.