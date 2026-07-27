Mujer denuncia a su agresor en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer víctima de violencia familiar denunció públicamente, a través de redes sociales, las agresiones que asegura haber sufrido durante los últimos tres años a manos de un ciudadano identificado con el nombre de Jesús N.

La denuncia fue difundida mediante el perfil de Nat N, donde la mujer compartió videos en los que se observan episodios de violencia física en su contra.

La denuncia en redes sociales

De acuerdo con la publicación, el señalado es de oficio trailero y los hechos habrían ocurrido en el municipio de Múzquiz, Coahuila.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la presentación de una denuncia ante las autoridades competentes, tampoco el inicio de alguna investigación relacionada con el caso.

Reacciones en redes sociales

Las publicaciones han generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes solicitaron la intervención de las autoridades de la Fiscalía para esclarecer los hechos y brindar protección a la víctima.

Debido a que se trata de una denuncia difundida en plataformas digitales, la información permanece sujeta a la confirmación de las autoridades correspondientes.