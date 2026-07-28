Reducen horario de atención en Presidencia Municipal por período vacacional

La Presidencia Municipal de Monclova mantendrá un horario reducido de atención al público hasta el próximo 31 de julio, debido al período vacacional de verano del personal del Ayuntamiento.

Aunque desde la semana pasada comenzaron las vacaciones escalonadas de los funcionarios sindicalizados y de confianza, todas las dependencias continúan operando mediante un sistema de guardias para no suspender los servicios a la ciudadanía.

Horario especial de atención

De acuerdo con el aviso colocado en el edificio de la Presidencia Municipal, el horario especial permanecerá vigente durante el período vacacional comprendido del 20 al 31 de julio, ofreciendo atención hasta el viernes en el horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Con esta medida, la administración municipal busca permitir que el personal disfrute de su período de descanso sin suspender por completo la atención al público, por lo que las distintas dependencias permanecen operando con personal de guardia.

Reincorporación del personal

Se prevé que sea el próximo lunes cuando la totalidad de los funcionarios y empleados municipales se reincorporen a sus actividades habituales, retomando también el horario normal de atención en la Presidencia Municipal.

Las autoridades municipales solicitaron la comprensión de la ciudadanía por los ajustes temporales en el horario, al tiempo que reiteraron que los servicios esenciales continúan funcionando de manera regular mediante el sistema de guardias.