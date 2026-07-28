Contactanos
Coahuila

Reducen horario de atención en Presidencia Municipal por período vacacional

Se espera que todos los funcionarios y empleados municipales regresen a sus actividades normales el próximo lunes, reanudando el horario habitual.

Por Staff / La Voz - 28 julio, 2026 - 12:33 p.m.
Reducen horario de atención en Presidencia Municipal por período vacacional
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Presidencia Municipal de Monclova mantendrá un horario reducido de atención al público hasta el próximo 31 de julio, debido al período vacacional de verano del personal del Ayuntamiento.

      Aunque desde la semana pasada comenzaron las vacaciones escalonadas de los funcionarios sindicalizados y de confianza, todas las dependencias continúan operando mediante un sistema de guardias para no suspender los servicios a la ciudadanía.

      Horario especial de atención

      De acuerdo con el aviso colocado en el edificio de la Presidencia Municipal, el horario especial permanecerá vigente durante el período vacacional comprendido del 20 al 31 de julio, ofreciendo atención hasta el viernes en el horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

      Con esta medida, la administración municipal busca permitir que el personal disfrute de su período de descanso sin suspender por completo la atención al público, por lo que las distintas dependencias permanecen operando con personal de guardia.

      Reincorporación del personal

      Se prevé que sea el próximo lunes cuando la totalidad de los funcionarios y empleados municipales se reincorporen a sus actividades habituales, retomando también el horario normal de atención en la Presidencia Municipal.

      Las autoridades municipales solicitaron la comprensión de la ciudadanía por los ajustes temporales en el horario, al tiempo que reiteraron que los servicios esenciales continúan funcionando de manera regular mediante el sistema de guardias.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados