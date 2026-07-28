Busca Homy Vielma dar refugio a Emilio

El activista Homy Vielma inició gestiones para brindar refugio y atención integral a Emilio Campo Montes, el adulto mayor que desde hace meses vive en la intemperie sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, frente al 105 Batallón de Infantería.

Vielma informó que ya cuenta con un espacio disponible en el albergue que opera y que está dispuesto a ofrecerle hospedaje, alimentación, ropa y un lugar digno para vivir, aunque reconoció que el principal reto será convencer al hombre de aceptar el apoyo de manera voluntaria.

Explicó que una persona se ofreció a trasladarlo hasta el refugio, por lo que acudirá al sitio donde permanece Emilio para dialogar con él y explicarle las condiciones en las que podría vivir.

"Yo me comprometo a ofrecerle todo: comida, ropa y un lugar en perfectas condiciones, para darle una vida digna. El problema es que no lo puedo llevar a la fuerza; tiene que aceptar venir", señaló.

Acciones de la autoridad

Indicó que el albergue actualmente atiende a seis personas y todavía dispone de un lugar, además de que continúa habilitando nuevas áreas para recibir a más personas en situación vulnerable.

Vielma comentó que anteriormente ha brindado apoyo a personas que egresan de hospitales, adultos mayores y personas con discapacidad, pero lamentó que, aunque muchas personas solicitan ayuda para casos de vulnerabilidad, pocas contribuyen con recursos para sostener la atención permanente.

Impacto en la comunidad

El caso de Emilio cobró relevancia luego de que Periódico La Voz dio a conocer que el adulto mayor, de aproximadamente 80 años, vive a la intemperie, donde incluso durante las lluvias se cubre con una bolsa de plástico para protegerse y duerme sobre el suelo. Tras esa publicación, diversas personas y autoridades manifestaron interés en brindarle apoyo.