Opera con normalidad el Aeropuerto Internacional de Saltillo; sin cancelaciones de vuelos

Ramos Arizpe, Coahuila.- Sin cancelaciones de vuelos y en completa normalidad continúa operando este lunes el Aeropuerto Internacional de Saltillo.

De acuerdo con información proporcionada por encargados de la terminal aérea, desde temprana hora se llevó a cabo el primer vuelo con destino a la Ciudad de México sin contratiempos, manteniendo así la programación establecida.

Durante la jornada se tienen contempladas cuatro operaciones hacia la capital del país, ofrecidas por las aerolíneas VivaAerobus y Aerus, sin reportes de retrasos o afectaciones hasta el momento.

Las autoridades aeroportuarias destacaron que se mantiene coordinación permanente con instancias estatales y federales, por lo que, en caso de que se determinara alguna modificación en los itinerarios, se notificará oportunamente a los pasajeros para evitar contratiempos.

Hasta ahora, las operaciones se desarrollan de manera habitual, brindando certeza a los viajeros que tienen programado trasladarse a la capital del país.