Cancelan viajes hacia el sur del país por ola de vi0lenci4

Coahuila.- A raíz de los hechos violentos registrados en diversas regiones del sur y occidente del país, líneas de autobuses con salidas desde Saltillo y Ramos Arizpe han comenzado a cancelar viajes con destino a estados como Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa y Nayarit, donde en las últimas horas se han reportado bloqueos carreteros e incidentes relacionados con el crimen organizado.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de todas las empresas transportistas en Coahuila, usuarios afectados informaron que desde temprana hora de este lunes fueron notificados sobre la cancelación de sus corridas, principalmente hacia destinos del Bajío, el Pacífico y el sureste mexicano.

Suspensión nacional de corridas

A nivel nacional, diversas líneas de autotransporte federal confirmaron la suspensión indefinida de rutas ante la ola de violencia desatada este domingo, que incluyó bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques con artefactos explosivos, presuntamente como reacción de grupos delictivos tras el abatimiento de un líder criminal en el occidente del país.

Las terminales de la Ciudad de México, Toluca, Puebla y Monterrey reportan afectaciones importantes hacia destinos considerados críticos.

Entre los estados con cierres viales y suspensión de transporte se encuentran:

Puebla y Tlaxcala: Bloqueos en la autopista México-Puebla (km 79) y en la Puebla-Orizaba.

Jalisco y Michoacán: Suspensión total de salidas hacia Guadalajara y Morelia por narcobloqueos.

Tamaulipas y Veracruz: Unidades incendiadas y bloqueos en carreteras hacia Nuevo Laredo, Reynosa y Poza Rica.

Sinaloa y Nayarit: Cierres en la carretera federal México 15 y la autopista Mazatlán-Culiacán.

Baja California: Retiro preventivo de unidades de carga y pasajeros en distintos tramos carreteros.

Empresas que confirmaron cancelaciones

Diversas compañías señalaron que la prioridad es salvaguardar la integridad de pasajeros y operadores.

Entre las líneas que han confirmado suspensiones o cancelaciones masivas se encuentran: Estrella Roja, que detuvo todos sus servicios, incluidas rutas CDMX-Puebla y Aeropuerto. Grupo ADO y AU, que cancelaron corridas hacia el Golfo y el Sureste. Estrella Blanca (Futura y Chihuahuenses), con suspensión de rutas hacia el norte y occidente. Primera Plus y Ómnibus de México, que reportan ajustes y cancelaciones en el Bajío y rutas hacia el Pacífico.

Miles de pasajeros permanecen en espera en distintas centrales del país. En varias terminales se informó que los boletos adquiridos podrán reprogramarse sin costo una vez que se restablezcan las condiciones de seguridad; sin embargo, no hay una fecha estimada para la normalización del servicio.

Mientras tanto, Elementos de la Guardia Nacional y corporaciones estatales mantienen operativos en puntos estratégicos para liberar las vías de comunicación, mientras que el Gobierno Federal exhortó a la población a evitar traslados carreteros no esenciales durante las próximas horas.