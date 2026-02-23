Por hechos violentos en otros estados Activa Coahuila operativo especial de blindaje

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila activó un operativo especial de seguridad para reforzar el blindaje en todo el territorio estatal, luego de que en diversas entidades del país se registraran enfrentamientos y bloqueos derivados de acciones federales contra grupos delictivos.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez encabezó el arranque en Saltillo, donde reiteró que más de 10 mil elementos están trabajando para evitar el ingreso de integrantes de células delictivas a la entidad, luego de que el pasado domingo se abatió Nemesio Oceguera "El Mencho", líder del CJNG y esto provocó que se desataran hechos violentos en al menos 20 estados.

El operativo especial inició en la entrada de la carretera Monterrey–Saltillo, donde se encuentra un punto permanente de vigilancia de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De igual manera, el Fiscal General detalló que un despliegue se activó en cuestión de minutos desde este domingo tras la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien encabezó la coordinación con fuerzas federales y estatales.

El Fiscal General del estado explicó que el protocolo implementado contempla una acción conjunta con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal y corporaciones municipales.

El operativo incluye vigilancia en carreteras federales y estatales, caminos rurales, brechas y puntos limítrofes con Nuevo León, Zacatecas, Durango y la región Ribereña. Además, se desplegaron aeronaves oficiales para supervisión aérea.

En total, alrededor de 10 mil elementos fueron distribuidos estratégicamente en distintas regiones del estado. Hasta el corte de las 8:06 de la mañana de este lunes, las autoridades reportaron saldo sin novedades.

"No hay de qué preocuparse en Coahuila, la muestra es que las familias están haciendo sus actividades normales; sin embargo, esto no significa que bajemos la guardia", señaló, al confirmar que el dispositivo se mantendrá activo al menos durante 72 horas.

Fernández Montañez reiteró que desde las 11:00 horas del día anterior quedó instalada una mesa permanente de seguridad en el C4 estatal, donde participan representantes del Ejército, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República y autoridades locales.

Como parte de las acciones preventivas, también se intensificaron revisiones en centrales de autobuses y empresas de paquetería, con el objetivo de evitar que integrantes de células delictivas que operan en otras entidades intenten ingresar a Coahuila ante la presión de operativos federales.

El funcionario expresó que mantienen comunicación con ciudadanos coahuilenses que actualmente se encuentran en entidades como Jalisco, algunos en Puerto Vallarta, para brindar acompañamiento y facilitar su regreso en caso de ser necesario.

El llamado a la población que tenga que viajar fuera del estado es hacerlo con precaución, preferentemente durante el día, por carreteras oficiales y manteniendo monitoreo constante de información oficial. También se pidió evitar desplazamientos hacia entidades que actualmente presentan alertas de seguridad, salvo que sea estrictamente indispensable por motivos laborales, académicos o profesionales.

También lee: ¡Boda viral! Pareja sorprende a sus invitados... ¡con chismes dentro de galletas de la suerte!

Por otra parte, el Fiscal General dijo que en días previos se registró un enfrentamiento en la región Centro-Carbonífera, luego de que fuerzas estatales detectaran unidades sospechosas en brechas colindantes con Nuevo León. De acuerdo con lo informado, hubo disparos contra elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión, pero no se reportaron heridos ni bajas por parte de la Policía Estatal, únicamente daños materiales.

Finalmente, Federico Fernández Montañez señaló que el objetivo principal es evitar que la violencia registrada en otras entidades tenga repercusiones en Coahuila y mantener el estatus de estado blindado mediante acciones preventivas y coordinación interinstitucional permanente.