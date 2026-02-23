Suspenden clases planteles escolares en el 69 Batallón por medidas de seguridad

SALTILLO, Coahuila.-Las actividades académicas en el jardín de niños y la escuela primaria instalados dentro del 69 Batallón de Infantería, perteneciente a la VI Zona Militar, fueron suspendidas de forma temporal como medida preventiva.

La decisión responde a disposiciones internas de seguridad, ante las cuales también se determinó mantener cerradas las instalaciones militares y al personal castrense en condición de acuartelamiento.

Miguel Vaquera, director de la escuela primaria Juan Antonio de la Fuente, informó que la suspensión de clases tiene como objetivo principal salvaguardar la integridad de los estudiantes y evitar cualquier situación que pudiera representar un riesgo.

El directivo explicó que las actividades escolares se reanudarán una vez que existan condiciones adecuadas y las autoridades correspondientes lo indiquen. Mientras tanto, se notificó oportunamente a madres y padres de familia para que tomen las previsiones necesarias.

Las autoridades reiteraron que se trata de una medida preventiva y que la prioridad es garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil y del personal educativo.

También lee: BBVA suspenderá operaciones por violencia en Tijuana