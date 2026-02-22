INE en Coahuila: suspensión de atención en módulos itinerantes este lunes

Saltillo, Coahuila.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila informó que este lunes 23 de febrero se suspenderá el servicio en los nueve Módulos de Atención Ciudadana Itinerantes como medida preventiva.
A través de un aviso oficial, la autoridad electoral detalló que la suspensión aplicará únicamente durante esa fecha en las sedes programadas, por lo que no se brindará atención a la ciudadanía para trámites relacionados con la credencial para votar.
Las localidades donde no habrá servicio son:
· Zaragoza
· Barroterán
· Nadadores
· Hércules
· Allende
· Monclova
· Saltillo (colonia Lomas del Refugio)
· Ramos Arizpe (colonia Analco II)
· San Antonio del Coyote
El INE agradeció la comprensión de la ciudadanía y exhortó a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reanudación de actividades.
Se recomienda a quienes tenían programado algún trámite acudir en fechas posteriores o consultar directamente la información oficial para evitar contratiempos.