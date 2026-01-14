Contribuyentes de San Buenaventura participan en rifa de automóvil por pago de predial

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Durante el mes de enero se ha registrado un notable incremento en la afluencia de contribuyentes que acuden a la Tesorería Municipal para realizar el pago de su impuesto predial, aprovechando el 25 % de descuento vigente.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó la importancia de la confianza que las y los ciudadanos depositan en su gobierno al acudir puntualmente a cumplir con esta obligación, lo que permite fortalecer las finanzas municipales y dar continuidad a proyectos de desarrollo para el municipio.

Como muestra de agradecimiento, el edil saluda personalmente cada mañana a quienes acuden a realizar su pago y les ofrece café, pan y galletas mientras esperan su turno en las áreas de Catastro o Tesorería, generando un ambiente cercano y de cordialidad.

Además, el incentivo de participar en la rifa de un automóvil modelo 2026 ha motivado aún más a la población, ya que todos los contribuyentes que paguen su predial durante los meses de enero, febrero y marzo participan automáticamente con su comprobante de pago.

Durante sus encuentros con la ciudadanía, Javier Flores resalta que los recursos obtenidos por concepto de predial se destinan a obras de crecimiento urbano, mejora de la imagen de la ciudad y fortalecimiento de los servicios públicos, acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias sambonenses.

En esta primera quincena de 2026 se ha observado una importante participación, reforzada también por el 50 % de descuento que se otorga a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y adultos mayores.