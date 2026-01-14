Alerta en Arteaga por desprendimiento de ramas debido a bajas temperaturas

ARTEAGA, COAHUILA.– Las bajas temperaturas registradas en la región, combinadas con humedad y viento, han generado el desprendimiento de ramas de gran tamaño en distintos puntos de Arteaga, lo que representa un riesgo para peatones, automovilistas y centros educativos.

De acuerdo con información municipal, durante las últimas 48 horas se han detectado afectaciones en el arbolado urbano y rural, principalmente en árboles cuyas ramas presentan daño previo o se encuentran debilitadas por la acumulación de hielo y agua.

Acciones de la autoridad ante el riesgo de caídas de ramas

Personal de Protección Civil, Bomberos y Servicios Primarios realiza recorridos preventivos para identificar árboles en riesgo, retirar ramas fracturadas y evaluar zonas sensibles como escuelas, plazas públicas y avenidas con mayor tránsito.

La presión adicional provocada por el frío, el viento y la humedad ha incrementado la probabilidad de colapsos, por lo que se mantiene la atención en puntos donde existe mayor concentración de personas o circulación vehicular.

Impacto del frente frío en el arbolado de Arteaga

Pese al impacto del frente frío, las autoridades reportan saldo blanco en el municipio. Los albergues temporales permanecen habilitados, aunque hasta el momento no ha sido necesario trasladar a personas a estos espacios.

El único apoyo registrado fue la atención a una persona desorientada localizada en la vía pública, quien fue acompañada hasta su domicilio sin que se presentaran incidentes mayores. En cuanto a la movilidad, no se han reportado cierres de vialidades ni afectaciones por hielo en la carpeta asfáltica.

Estado de los albergues temporales en Arteaga

Las autoridades locales continúan monitoreando la situación y están preparadas para actuar en caso de que las condiciones climáticas empeoren. La comunidad es instada a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad.