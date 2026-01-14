Investigan comercio ilegal de fósiles en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- La extracción, venta o daño de fósiles y piezas arqueológicas puede llevar a penas de hasta 10 años de prisión en Coahuila, al tratarse de delitos federales que atentan contra el patrimonio cultural de México, advirtió la delegación estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Francisco Aguilar Moreno, delegado del INAH en la entidad, explicó que estas conductas están tipificadas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por lo que su investigación y sanción corresponde directamente a instancias federales.

El funcionario señaló que, aunque no es una parte agradable del trabajo institucional, la denuncia es indispensable para proteger bienes que pertenecen a toda la nación, subrayando que las sanciones pueden alcanzar hasta una década de prisión para quienes incurran en estas prácticas.

Acciones de la autoridad

Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas dos carpetas de investigación en Coahuila derivadas de denuncias presentadas por el área jurídica del INAH, ambas vinculadas con presuntos daños y comercialización ilegal de patrimonio cultural.

Uno de los casos se originó en enero de 2025, cuando se detectó la extracción indebida de un fragmento de pintura rupestre con una antigüedad superior a los cinco mil años en la cueva conocida como "La Pinta", ubicada en el municipio de Cuatro Ciénegas. A un año de los hechos, el proceso legal continúa y ya se cuenta con materiales para iniciar trabajos de consolidación en la zona afectada.

Detalles confirmados

El segundo expediente corresponde a la venta de fósiles y piezas arqueológicas a través de redes sociales como Facebook e Instagram, denuncia que ya fue ratificada y se encuentra en etapa judicial, luego de confirmarse la comercialización ilegal de estos bienes protegidos por la ley.