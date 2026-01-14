Castaños: Yesica Sifuentes apoya a productores con pollinaza

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso con el sector rural, el Gobierno Municipal de Castaños, a través del Departamento de Desarrollo Rural, llevó a cabo la entrega de 30 toneladas de pollinaza en el ejido Baján, acción que benefició de manera directa a 43 productores del campo.

La entrega se realizó en un punto estratégico del ejido Baján, con el objetivo de facilitar el acceso a este importante insumo, permitiendo a las familias del campo ahorrar tiempo y reducir gastos en combustible, lo que representa un apoyo adicional a su economía.

En esta acción se beneficiaron productoras y productores provenientes de los ejidos Baján, Presa Rodríguez, Congregación Baján, Acámbaro, La Joya, Presa Cháirez y La Bolita, fortaleciendo así el trabajo agrícola y ganadero de distintas comunidades rurales del municipio.

Al respecto, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que la pollinaza es un insumo fundamental para el campo, ya que se utiliza como fertilizante orgánico y suplemento alimenticio para el ganado, lo que contribuye a reducir costos de producción y mejorar el rendimiento de las actividades agropecuarias.

"Sabemos del esfuerzo diario que realizan nuestras productoras y productores, por eso seguimos impulsando apoyos que les ayuden a fortalecer su trabajo, cuidar sus tierras y mejorar sus ingresos. Como lo establecimos desde el inicio de la administración, el campo es una prioridad para nosotros", expresó la Presidenta Municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que su gobierno continuará implementando programas y acciones que respalden al sector rural, fortaleciendo el desarrollo agrícola y ganadero del municipio.

"Vamos a seguir trabajando de la mano con la gente del campo, impulsando apoyos que se traduzcan en beneficios reales para las comunidades rurales de Castaños", finalizó.