Habitantes de Ramos Arizpe piden mejorar el alumbrado público

Habitantes de diversas colonias piden a las autoridades que se priorice el **mantenimiento** y modernización del alumbrado público para mejorar la **tranquilidad** en el municipio.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 14 enero, 2026 - 06:57 p.m.
Vecinos señalan que la falta de alumbrado público incrementa la percepción de inseguridad.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Habitantes de distintos sectores de Ramos Arizpe han solicitado a las autoridades municipales mejorar el alumbrado público en calles y colonias, al considerar que la falta de iluminación favorece hechos delictivos y genera un ambiente de inseguridad, principalmente durante las noches.

Vecinos señalan que hay vialidades y áreas habitacionales donde las luminarias están dañadas, son insuficientes o simplemente no funcionan, lo que provoca temor al transitar a pie o al regresar a casa después de la jornada laboral. Aseguran que la oscuridad se ha convertido en un factor que facilita robos y actos vandálicos.

Inseguridad en Ramos Arizpe por falta de luz

De acuerdo con los testimonios, las zonas más afectadas suelen ser calles secundarias, parques y accesos a colonias, donde la visibilidad es mínima. En estos puntos, habitantes piden mayor atención, ya que muchos estudiantes, trabajadores y adultos mayores deben circular por dichos espacios a diario.

Habitantes exigen atención a la iluminación

Los ramosarizpenses coinciden en que contar con calles bien iluminadas no solo mejora la percepción de seguridad, sino que también ayuda a inhibir la comisión de delitos, por lo que consideran urgente que se refuercen las labores de mantenimiento y modernización del alumbrado público.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para atender estos reportes y priorizar la iluminación como una medida preventiva que contribuya a la tranquilidad y bienestar de las familias del municipio.

