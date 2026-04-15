Caída del turismo en Cuatro Ciénegas tras Semana Santa

COAHUILA.- Luego del periodo vacacional de Semana Santa, la actividad turística en Cuatro Ciénegas registró una caída de hasta el 70%, afectando directamente a los prestadores de servicios, quienes actualmente reportan una mínima afluencia de visitantes.

El guía turístico Jesús Alarcón señaló que, tras la llamada "semana mayor", la demanda de recorridos y expediciones se desplomó, al grado de que algunos operadores apenas logran concretar una o dos visitas. "Después de Semana Santa baja mucho, pero ahora sí se ha resentido más; hay días en que apenas tenemos una o dos expediciones. Dijo el alcalde que se tuvo una derrama de 14 millones de pesos, aunque eso es lo que se obtiene en un puente o festivos", comentó.

Indicó que uno de los factores que influyó en esta disminución fue la confusión generada antes del periodo vacacional respecto al cierre del río Mezquites, lo que habría provocado incertidumbre entre los turistas y, en consecuencia, la cancelación o postergación de viajes.

El guía explicó que, aunque durante Semana Santa se logró una importante afluencia, el impacto posterior ha sido más severo de lo habitual, afectando la economía de quienes dependen directamente del turismo en la región.

Ante este panorama, prestadores de servicios esperan que en las próximas semanas se recupere gradualmente la actividad, especialmente con la llegada de nuevos fines de semana largos o eventos que incentiven la visita a este destino natural.