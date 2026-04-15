Cuatro Ciénegas: Víctor Leija se reúne con personas en rehabilitación para fomentar su integración

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento del tejido social, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega realizó una visita al Centro de Rehabilitación 872AC, donde convivió de manera cercana con las personas que forman parte de este espacio, promoviendo un ambiente de diálogo, confianza y empatía.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal escuchó de primera mano las historias de vida, inquietudes y retos que enfrentan quienes se encuentran en proceso de rehabilitación, reconociendo el esfuerzo diario que realizan para salir adelante y reconstruir su camino.

Asimismo, se abordaron sus aspiraciones a futuro, destacando la necesidad de generar oportunidades que faciliten su integración plena a la vida laboral y social una vez concluido su proceso, como un elemento clave para evitar recaídas y fortalecer su desarrollo personal.

Como parte de la convivencia, se compartieron los alimentos en un ambiente de respeto y fraternidad, fortaleciendo los lazos entre autoridades y ciudadanía.

En este sentido, el alcalde Víctor Leija Vega subrayó la importancia del acompañamiento no solo durante el proceso de rehabilitación, sino también en la etapa posterior, mediante seguimiento, orientación y vinculación con oportunidades que les permitan retomar su proyecto de vida.

"El acompañamiento no debe quedarse únicamente en una visita o en el proceso que viven aquí; como gobierno tenemos el compromiso de dar seguimiento, abrir puertas y generar condiciones para que cada persona tenga una verdadera oportunidad de salir adelante y reintegrarse plenamente a la sociedad", expresó el edil.

De igual manera, Leija Vega reiteró que su administración continuará trabajando con sensibilidad y cercanía, impulsando acciones que fortalezcan la inclusión, la dignidad y el bienestar de quienes buscan una segunda oportunidad.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir apoyando a las personas en situación de vulnerabilidad, convencido de que con voluntad, acompañamiento y oportunidades reales, es posible transformar vidas y construir un mejor futuro para Cuatro Ciénegas.