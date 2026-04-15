Frontera: Denuncian fraudes de UCDH en trámites de autos chocolate

FRONTERA, COAHUILA.- El dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD) en Frontera, José Alanís, lanzó un llamado urgente a la población para evitar caer en fraudes cometidos por supuestas oficinas "piratas" que operan bajo nombres como UCDH o UCD Coahuila en la región centro.

El representante advirtió que estas agrupaciones no cuentan con ningún respaldo oficial y han sido detectadas realizando trámites irregulares, además de engañar a ciudadanos con la falsa promesa de continuar con la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como "autos chocolate", ubicadas en Nadadores y otra en la colonia Hipódromo.

Alanís subrayó que dicho proceso fue suspendido desde el pasado 30 de diciembre de 2025, por lo que cualquier ofrecimiento vigente resulta totalmente falso. "Ya hay personas afectadas que han sido estafadas con papelería apócrifa, haciéndoles creer que su vehículo será legalizado", señaló.

Ante esta situación, enfatizó que la UCD no se hace responsable por trámites realizados fuera de sus oficinas oficiales, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y acudir únicamente a los módulos autorizados en la región Centro para evitar pérdidas económicas.

Finalmente, reiteró la importancia de verificar la autenticidad de las organizaciones antes de entregar documentos o dinero, y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades correspondientes.