Agenda de eventos juveniles en Coahuila para agosto y septiembre

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) dio inicio al Mes de la Juventud con una agenda de más de 20 actividades que se desarrollarán en las cinco regiones del estado durante agosto y septiembre, informó su titular, Iván Terashima.

El arranque se realizó este domingo con una rodada por la paz y contra las adicciones en Saltillo, donde participaron más de 100 jóvenes.

En los próximos días se llevará a cabo un Encuentro de Jóvenes Líderes con el gobernador Manolo Jiménez, además de actividades culturales, deportivas y de emprendimiento.

Entre los eventos destacan la Wellness Party en el Biblioparque de Saltillo (16 de agosto), rodadas ciclistas en Torreón y Matamoros, un torneo de pádel en Piedras Negras (22 de agosto), un bootcamp en Tierra Alta con 800 jóvenes (27 de agosto) y la entrega del Premio Estatal de la Juventud (29 de agosto). El cierre será el 31 de agosto con una carrera 5K en Monclova.

En materia de prevención, Terashima adelantó que en septiembre regresarán las jornadas "Mente Chida", que han atendido a más de 30 mil estudiantes de preparatorias y universidades para prevenir adicciones y embarazos no planeados.

También se implementarán jornadas en colonias, acciones de proximidad social y una gran campaña estatal contra las adicciones que será anunciada a finales de agosto.

"Lo más importante es que los jóvenes se sientan escuchados y atendidos. Este mes es una oportunidad para acercarnos y llevarles programas que realmente impacten en su presente y futuro", señaló el titular del ICOJUVE."