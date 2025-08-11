Universidad Autónoma de Coahuila Diversifica Oferta Educativa

SALTILLO, COAH.- El Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Octavio Pimentel Martínez, informó que actualmente se desarrollan los cursos de inducción en las distintas escuelas y facultades de la institución, dirigidos a las y los estudiantes de nuevo ingreso, con el objetivo de darles a conocer los servicios, programas y oportunidades que ofrece la máxima casa de estudios.

"Llevamos dos semanas con los cursos de inducción. Es un primer acercamiento en el que les explicamos a los jóvenes todo lo que tenemos en la universidad para su desarrollo académico y personal", señaló el rector.

En relación con el personal docente y administrativo, Pimentel Martínez indicó que se han sostenido reuniones con directoras y directores de las diferentes regiones del estado, con el fin de compartir las prioridades de inversión en cada plantel educativo.

"Estamos revisando las necesidades particulares en cada unidad, pero queremos poner especial atención en las regiones Centro y Carbonífera. Ahí es donde tenemos que trabajar más para diversificar la oferta académica, atraer a más jóvenes y, sobre todo, consolidar una vinculación efectiva entre la universidad y el entorno laboral", explicó.

Asimismo, anunció que del 26 al 29 de agosto la UA de C recibirá la visita de evaluadores externos que revisarán y certificarán diversas carreras de la institución, como parte de los procesos de mejora continua y calidad educativa.

El Rector reiteró el compromiso de la universidad para fortalecer su presencia en todo el estado y seguir formando profesionales que respondan a las necesidades sociales y económicas de Coahuila.