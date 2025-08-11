Entregan Javier y Luly Alimentos de Corazón en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González y Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, encabezaron una entrega más del 'Programa Alimentos de Corazón' en el ejido Jagüey de Ferniza, beneficiando a 3 mil 500 familias de diferentes comunidades rurales del municipio.

'Queremos que sepan que en el Gobierno Municipal tienen aliados y amigos, que siempre estamos al pendiente de nuestra gente del campo y que vamos a seguir trabajando para traerles beneficios', comentó el Alcalde.

En esta ocasión se entregaron 368 despensas para beneficiar a 92 hogares de las comunidades Jagüey de Ferniza, Presitas, La Trinidad y Santa Fe de los Linderos.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Lulú López Naranjo reiteró su compromiso de estar cercana a las personas que más necesitan algún apoyo y por eso, dijo, a esta entrega del Programa Alimentos de Corazón en Jagüey de Ferniza, se sumó la unidad de atención médica 'Amor en Movimiento'.

'Gracias al apoyo de nuestro alcalde Javier Díaz estamos presentes aquí con ustedes para traerles estos apoyos y así vamos a seguir para lo que ustedes necesiten', apuntó López Naranjo.

La unidad médica del programa 'Amor en Movimiento' ofreció consultas odontológicas, de audiometría y optometría, y a quienes requirieron algún procedimiento, aparato auditivo o lentes, se les entregaron de forma gratuita.

Luly López Naranjo, comentó que esta unidad llega a colonias, escuelas y ejidos del área urbana y rural del municipio de Saltillo para acercar estos beneficios a quienes más lo necesitan.

La Presidenta Honoraria del DIF Saltillo añadió que esta entrega en Jagüey de Ferniza forma parte de la segunda que se hace en el año y adelantó que la tercera será en el mes de noviembre.

A nombre de los beneficiarios, la señora María de Jesús Montoya Márquez, destacó la importancia que estos apoyos representan para todas las familias del campo saltillense.

'Agradecemos al alcalde Javier Díaz y a su esposa, Luly López Naranjo por este programa que es muy importante para nosotros; con estos apoyos nos sentimos escuchados y respaldados', afirmó Montoya Márquez.

En el evento también estuvo presente el director general del DIF, Roberto Cárdenas Zavala; el subdirector de Desarrollo Rural del municipio, José Luis Padilla; Refugio Rodríguez, coordinador de Mejora Coahuila en el área rural; los comisariados ejidales de las comunidades que en esta ocasión recibieron apoyo, así como las y los beneficiados.