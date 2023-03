Agradece Piña al Sector empresarial

FRONTERA COAH-. "No había querido decir nada porque se ceba pero ya firmamos el proyecto para un Polideportivo en Frontera", comentó el alcalde Roberto Piña, agradeció al sector empresarial que sigue apostando en Frontera y aseguró que vienen muchas más cosas para Frontera.

Este proyecto es ante la Conade y se trata de la construcción de una unidad deportiva, se tiene un importante avance, contará con estadio de béisbol, una pista atlética, alberca semi olímpica y un estadio para futbol para 20 mil personas.

Se hará en un terreno propiedad del municipio y será rumbo al ejido La Polka, se requieren más de 10 hectáreas.

"Ni había querido hablar porque si nos caemos de la cama es un tema muy fuerte, estamos hablando de cerca de 600 millones de pesos, en un espacio deportivo tremendo", comentó el alcalde.

Está esperando para dar más información pero comentó que hay empresarios de la ciudad y la región, empresarios de calidad moral avalada que están interesados y trabajan para que se haga realidad y como son ellos quienes están al frente, serán ellos quienes den a conocer más detalles.

El alcalde comentó que una vez que se tenga el palomeo ante Comisión Nacional del Deporte y también del municipio de Frontera, se hará público.

"Ya se tiene el espacio y la ubicación pero si lo digo se van a venir muchos cuervos, es un proyecto aparte, son entre 12 y 15 hectáreas que ya están listas, no quiero decir nada pero se aportaría un 70 y 30 %", comentó.

Dijo que esto también es por el respeto al esfuerzo que hace gente importante de la región, comentó que cuando se tenga firma en Conade se dará a conocer.

"Vienen coas muy importantes para la ciudad y agradezco al sector empresarial que no ha dejado de creer en la administración, ahorita me hablaron de Trinity para la donación de unas gradas para instalarse en la unidad deportiva Papo Ríos, nosotros no vamos a parar de impulsar el deporte", comentó el alcalde.