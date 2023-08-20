Agradecen limpieza en escuelas

Luego de que empezaran las labores de limpieza en los distintos planteles educativos, directores de estas instituciones agradecieron el apoyo por parte del municipio ya que aunque en anteriores administraciones recibían el apoyo, esta vez la atención es muy eficiente y siempre dan seguimiento a las peticiones.



Así lo dieron a conocer Felipe García Rivera director de una primaria en la colonia Borja, dijo que el alcalde Roberto Piña los ha ayudado mucho, además de que la atención de Américo Castilla ha sido muy buena durante todo el año en el tema de basura, contenedores, maleza y lo que sea necesario.

“Limpieza, árboles, drenaje porque el año pasado tuvimos un problema muy fuerte, pero la gente del municipio se puso las pilas luego, luego y los padres de familia quedaron muy contentos primero andaban bien desesperados porque se tienen casi 400 niños en el turno de la mañana”, comentó.

Dijo que el alcalde siempre ha estado presente incluso ha ido en varias ocasiones. En una ocasión se les llevó una brigada para corte de cabello a los niños, dibujos, pintura y otras actividades.

“Hemos sentido el apoyo más de cerca porque el alcalde viene platica con los profes, con los padres de familia y con los niños eso para nosotros cuenta muchísimo, por eso aprovechó para agradecerle al alcalde Roberto Piña”, comentó el profesor Felipe García.

Otro de los directores es Alejandro de Jesús Villarreal Charles, director de la Escuela Margarita Maza de Juárez, turno vespertino dijo que están contentos por la atención que se brindó a la solicitud, pues eso es para beneficio de los niños.

“Siempre que metemos solicitud a la presidencia hemos tenido respuesta oportuna, agradecemos a la gente de Servicios Primarios, nuestros niños van a tener una escuela digna en este regreso, muchas gracias”, comentó.