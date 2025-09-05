Monclova recibirá 28 nuevos elementos de seguridad de la Academia Regional

Un total de 43 aspirantes aprobaron los primeros filtros para ingresar a la Academia Regional de Policía, de donde egresarán elementos que serán destinados a los municipios de San Buenaventura, Castaños, Candela y Monclova, informó Jorge Garza, director del C2 y de la propia academia.

Explicó que el reclutamiento inició con 60 aspirantes, quienes presentaron un examen de cuadernillo preselectivo y posteriormente fueron sometidos a pruebas de control y confianza. De ellos, 43 aprobaron la primera etapa, mientras que el resto quedó fuera del proceso.

"Estamos en espera del resultado del examen C3 de control y confianza, que se dará a conocer la próxima semana, para de inmediato abrir el curso de la Academia Regional", detalló Garza.

En cuanto a la distribución, mencionó que Monclova recibirá a 28 de los nuevos elementos, mientras que los municipios de San Buenaventura, Castaños y Candela —que habían solicitado alrededor de 10 policías en conjunto— también serán beneficiados.

El director subrayó que existe un creciente interés por formar parte del nuevo modelo de seguridad, lo que ha motivado a jóvenes y profesionistas a unirse. "No es solo por desempleo, hay jóvenes que realmente están interesados en este nuevo sistema, con más tecnología, algo que nunca se había visto en Monclova", expresó.

Entre los aspirantes hay perfiles diversos, desde psicólogos y abogados hasta jóvenes recién egresados de secundaria, ya que el requisito mínimo académico es contar con este nivel de estudios. El rango de edad de los participantes va de los 19 a los 42 años.

Además de un salario competitivo, los cadetes reciben una beca de 8 mil pesos mensuales como apoyo del alcalde Carlos Villarreal Pérez, con el objetivo de impulsar su preparación y permanencia en la corporación.