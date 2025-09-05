Fiscalía investiga denuncias por estafa en Alianza Nacional Multimarca

La Fiscalía General del Estado informó que ya son 25 las personas que aseguran haber sido defraudadas por la agencia de autos Alianza Nacional Multimarca. Así lo dio a conocer el delegado Miguel Ángel Medina.

El funcionario explicó que ya se tuvo contacto con representantes de la empresa, pues desde principios de este año también se registraron incidentes similares en Saltillo. Añadió que el Ministerio Público revisará cada una de las denuncias para analizar a detalle los contratos firmados.

Medina señaló que los contratos de adhesión están registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y que, en principio, son legales. Sin embargo, subrayó que se revisarán las condiciones, las penalidades y los pagos establecidos para determinar posibles irregularidades.

La financiera continúa operando, ya que la fiscalía no tiene facultades para cerrarla de manera inmediata. Mientras tanto, las autoridades llamaron a quienes se sientan afectados a presentar su denuncia para que cada caso sea atendido.