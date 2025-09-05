Inscripciones abiertas para el certamen de la Reina de la Feria Monclova 2025

El Ayuntamiento de Monclova presentó la convocatoria para las jóvenes interesadas en participar en el certamen de elección de la Reina de la Feria MVA 2025, cuya ganadora representará al municipio en eventos culturales y artísticos, además de promover la tradición y alegría de la máxima fiesta de la ciudad.

La rueda de prensa estuvo encabezada por la regidora de Educación, Arte y Cultura, Glenda Lila Suárez, en representación del alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañada por las regidoras de Turismo y Educación, Nallely Vázquez y Clara Yuridia Briseño, así como por la actual reina de la Feria, Grecia Moya, quien ha representado dignamente a la ciudad durante el 2024.

Las inscripciones quedaron abiertas desde ayer viernes y permanecerán hasta el 19 de septiembre. El trámite deberá realizarse directamente con la regidora de Turismo, Nallely Vázquez, y no tendrá costo con el fin de incentivar la participación de más jóvenes.

Podrán inscribirse candidatas de entre 18 y 29 años de edad, originarias de Monclova, con facilidad de palabra, disposición para asistir a eventos oficiales y que sean postuladas por alguna institución educativa, asociación civil, deportiva, empresa privada o cualquier organismo local.

El proceso de inscripción incluye llenar una ficha con datos generales, adjuntar fotografía y explicar los motivos por los que desean ser parte del certamen.

La ganadora será coronada el próximo 2 de octubre, durante la inauguración de la Feria MVA 2025.