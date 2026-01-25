Fallas eléctricas en Saltillo afectan suministro de agua a colonias

SALTILLO, COAHUILA.- Aguas de Saltillo (AGSAL) informó que las fuertes ráfagas de viento registradas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo provocaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica de los pozos ubicados en la zona sur de captación, lo que impactó directamente en la producción y distribución de agua potable hacia el sector poniente de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este domingo 25 de enero de 2026, las fallas eléctricas ocasionaron un retraso en los horarios habituales de distribución del servicio de agua en dicha zona.

Acciones de la autoridad

No obstante, la paramunicipal señaló que la mayoría de los equipos de bombeo ya se encuentran en operación y que continúan los trabajos coordinados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer al 100 % el suministro energético en todos los pozos.

AGSAL precisó que la recuperación del servicio de agua se está realizando de manera paulatina, por lo que podrían persistir retrasos temporales en los próximos días mientras se normaliza por completo la operación.

Colonias como la Saltillo 2000, Satélite Norte y Sur, así como la Valencia y las aledañas a Nazario Ortiz pueden verse afectadas directamente por este retraso, ya que la mayoría de estas colonias requieren del servicio durante la tarde del domingo, puesto que el agua por horario llega por última vez el viernes por la tarde.

Impacto en la comunidad

Aproximadamente más de mil familias se verían afectadas por esta situación, ya sea en mayor menor medida, sin embargo, será hasta la tarde y noche de este domingo que se conozca el impacto real de este retraso.

Finalmente, la dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía y exhortó a la población del poniente de Saltillo a hacer un uso responsable del agua almacenada en tanto se restablece el servicio de forma regular.