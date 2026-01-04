Javier Díaz aumenta el abasto de agua en Saltillo: 15% en 2025

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que durante el 2025 se logró aumentar en un 15 por ciento el abasto de agua potable en la ciudad y reiteró que para este 2026 la meta es incrementarlo al menos en un 25 por ciento, en relación con lo que se distribuía en la red al inicio de su administración.

Díaz González afirmó que esto ha sido posible con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y con el trabajo que realiza Aguas de Saltillo; señaló que incrementar el caudal es una de las estrategias del Plan Antisequía de Agsal.

'Durante el 2025 logramos poner en funcionamiento siete pozos nuevos; además, incrementamos la eficiencia de otros tantos para inyectar 314 litros por segundo a la red, lo que representa un aumento del 15 por ciento', afirmó el Alcalde de la ciudad.

El Edil recordó que en el año que recién terminó se pusieron en funcionamiento los pozos de Praderas, Balcones, La Herradura, Paraíso 2, Paraíso 3, Lomas de Lourdes, así como el de Carneros III, y subrayó que este último, por sí solo, incrementó el caudal en un 5 por ciento.

Además, se realizaron 16 acciones de mantenimiento de pozos que ya estaban en funcionamiento, con las que se consiguió recuperar un caudal de 198 litros por segundo.

'El cuidado del agua es uno de los mayores retos de nuestro tiempo. En Saltillo enfrentamos este desafío con responsabilidad, adoptando políticas y acciones que aseguran el abasto presente y futuro', afirmó Díaz González.

Agregó que, a través de Aguas de Saltillo, se han implementado acciones de gestión y promoción de la conservación del agua, consumo responsable y detección oportuna de fugas en la red de distribución.

Se dio a conocer que actualmente Agsal tiene una eficiencia física en la gestión del agua del 78 por ciento, cifra que está por encima del promedio nacional de los organismos operadores del país.