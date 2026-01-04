Hilario González exhorta a la comunidad a orar por Venezuela

SALTILLO, COAHUILA.- Durante la celebración de la misa de la Epifanía del Señor en la capilla del Santo Cristo, el obispo de Saltillo, Hilario González García, dirigió un llamado especial a los fieles para orar por Venezuela, país que atraviesa momentos de tensión e incertidumbre tras acontecimientos recientes en su vida política.

El prelado expresó su preocupación por las consecuencias que este tipo de intervenciones pueden generar en la estabilidad de una nación y en la vida cotidiana de sus habitantes.

Preocupación por la situación política en Venezuela

En ese sentido, manifestó su cercanía con el sentir de los obispos venezolanos, quienes han advertido que situaciones de esta naturaleza suelen provocar desequilibrios, pérdida de confianza y escenarios complejos para la convivencia social.

González García exhortó a la comunidad a elevar plegarias para que prevalezcan la paciencia y la sabiduría entre los actores involucrados, y para que la incertidumbre no desemboque en nuevos episodios de violencia o en acciones que afecten el bienestar de las personas.

La oración como acto de solidaridad

Subrayó que la oración es una forma concreta de solidaridad y acompañamiento con quienes enfrentan momentos difíciles.

En su mensaje, el obispo también recordó que la paz es un don que se construye desde el corazón y que debe reflejarse en las decisiones colectivas.