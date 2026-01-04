Javier Díaz coordina operativo de vigilancia en Saltillo: seguridad prioritaria

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que este fin de semana se realizó el primer operativo coordinado del año entre fuerzas municipales, estatales y federales para vigilar los límites de Saltillo con el estado de Zacatecas.

"En 2026 seguiremos haciendo equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con el Ejército Mexicano, la Marina, las fiscalías estatal y nacional y la Guardia Nacional, para mantener blindado nuestro municipio", resaltó.

El alcalde Javier Díaz subrayó que la seguridad es la prioridad de prioridades para su administración, por lo que los operativos coordinados para vigilar los límites del municipio con otras entidades y las brechas serán una pieza clave en el esquema de seguridad.

Acciones de la autoridad

En ese marco, durante el fin de semana, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizaron recorridos de vigilancia en el sur del municipio, colindante con el estado de Zacatecas.

En esta acción estuvieron apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, así como por integrantes del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

Durante el sobrevuelo se supervisaron las brechas que conectan a Coahuila con el vecino estado, así como el punto en el que confluye nuestra entidad con San Luis Potosí y Nuevo León.

De igual manera, se verificó la operación del filtro de seguridad instalado en la carretera Saltillo–Zacatecas, en el punto en el que se unen Coahuila y dicha entidad.

Asimismo, se supervisó la Base de Operaciones Coordinadas del ejido La Ventura, que constituye un punto estratégico de vigilancia.

Detalles confirmados

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que la coordinación con las fuerzas estatales y federales será una constante durante el presente año.

"Aunado al trabajo en equipo, contamos con tecnología como más de mil 633 cámaras urbanas de vigilancia; drones de alta precisión; más de 215 patrullas; 68 casetas y 12 oficinas móviles".

Además, 123 mil saltillenses cuidan nuestra ciudad a través de 600 grupos ciudadanos de WhatsApp, el Chat Bot de Seguridad y la línea telefónica 800 VIOLETA (800-846-53-82).

Finalmente, Garza Félix reiteró el compromiso de las y los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para mantener la paz y la tranquilidad que consolidan a Saltillo como la capital más segura del país.