75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo: un legado educativo

Con una ceremonia encabezada por autoridades educativas y gubernamentales, el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) celebró este fin de semana su 75 aniversario con un acto conmemorativo que reunió a representantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), directivos de distintos institutos tecnológicos del país, autoridades estatales y municipales, así como empresarios, docentes, ex directores, estudiantes y egresados.

Durante el evento se destacó que, a lo largo de su trayectoria, el Tecnológico de Saltillo ha egresado a más de 28 mil ingenieros, quienes hoy participan activamente en empresas privadas, centros de investigación e industrias nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo tecnológico y económico y fortaleciendo el prestigio de la institución.

Historia del Instituto Tecnológico de Saltillo

Las autoridades recordaron que el plantel ha atravesado diversas etapas desde su fundación. Inició actividades el 3 de enero de 1951 bajo el nombre de Instituto Tecnológico de Coahuila; posteriormente, durante su expansión, fue conocido como Instituto Tecnológico Regional de Coahuila y más tarde como Instituto Tecnológico Regional de Saltillo.

Fue en 1981 cuando adoptó su denominación actual, Instituto Tecnológico de Saltillo, consolidándose como referente académico en la región.

Con la creación del Tecnológico Nacional de México en 2014, el ITS pasó a integrarse como TecNM Saltillo, formando parte de una red de 254 campus distribuidos en todo el país, lo que amplió sus oportunidades de vinculación académica y fortaleció su presencia nacional.

Impacto en la educación técnica

En sus inicios, la institución abrió sus puertas con una matrícula de 322 estudiantes y una oferta educativa enfocada en la capacitación técnica de jóvenes y trabajadores, con especialidades orientadas a atender las necesidades productivas de la época, como mecánica, electricidad, construcción y máquinas-herramienta.

El origen del proyecto se remonta a 1948, cuando, durante el gobierno de Raúl López Sánchez, la Secretaría de Educación Pública notificó al estado la autorización para establecer el Instituto Tecnológico de Coahuila.

El profesor Federico Berrueto Ramón fue pieza clave en la gestión y seguimiento de los trámites que hicieron posible la creación de esta casa de estudios, hoy símbolo de excelencia académica en Coahuila.