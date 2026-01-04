Saltillo: Zulema Banda Alemán presenta reglamento vial para motociclistas

SALTILLO, COAHUILA.- Con la intención de mejorar la seguridad vial y responder al creciente uso de motocicletas como medio de transporte, el Municipio de Saltillo avanza en el diseño de un nuevo reglamento que establecerá lineamientos claros para estos vehículos.

La propuesta contempla reglas sobre su circulación en vías rápidas y puentes, así como disposiciones relacionadas con el estado mecánico de las unidades, límites de velocidad y requisitos para los conductores.

Zulema Banda Alemán, titular de la Subdirección de Tránsito Municipal, consideró favorable la creación de este marco normativo, al señalar que permitirá reducir los riesgos a los que se enfrentan diariamente quienes utilizan motocicletas para desplazarse por la ciudad.

Además, destacó que la reglamentación dará certeza jurídica a las autoridades para actuar cuando no se cumplan las disposiciones establecidas.

La funcionaria explicó que diversas áreas municipales se mantienen atentas al desarrollo del proyecto, el cual es analizado de manera detallada para asegurar su correcta aplicación una vez que entre en vigor.

Acciones de la autoridad

Subrayó que el objetivo central es prevenir accidentes y fomentar una conducción responsable entre los motociclistas.

Banda Alemán precisó que el reglamento es impulsado por la comisión de regidores en materia de seguridad y que, en su momento, se abrirán espacios de diálogo con las dependencias operativas del Municipio, como la policía y áreas relacionadas con movilidad, para enriquecer el contenido final con opiniones técnicas y experiencia en campo.

En cuanto a las acciones actuales, informó que al cierre de 2025 se han retirado de la circulación más de mil motocicletas durante operativos realizados en distintos puntos de la ciudad, varios de ellos derivados de reportes ciudadanos.

Detalles confirmados

Las principales causas de aseguramiento incluyen la falta de acreditación de propiedad, reportes de robo, uso de las unidades en hechos delictivos, ausencia de placas y carencia de documentación obligatoria.