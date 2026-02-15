Ventas del amor en Saltillo: 20 mdp en un fin de semana

SALTILLO, COAHUILA.- El primer cuadro de la ciudad vivió un fin de semana de alta actividad comercial con motivo del Día de San Valentín. De acuerdo con estimaciones preliminares de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, la derrama económica osciló entre los 15 y 20 millones de pesos.

El repunte fue impulsado por la coincidencia de la fecha con el pago de quincena y los días de descanso, lo que generó una notable afluencia de visitantes en calles, plazas y establecimientos del corazón de Saltillo.

Para los comerciantes, el incremento en ventas significó una recuperación importante luego de alrededor de 45 días con comportamiento a la baja tras la temporada navideña.

Sectores destacados en ventas

Entre los sectores con mayor dinamismo destacaron restaurantes, florerías y bares, que registraron alta demanda durante viernes y sábado.

Asimismo, joyerías, boutiques, zapaterías, perfumerías y tiendas de regalos reportaron un flujo constante de clientes. Negocios como dulcerías, reposterías y estéticas también se sumaron al movimiento comercial.

Actividades que impulsaron el comercio

La actividad se vio reforzada por la tradicional callejoneada organizada por el Ayuntamiento, que atrajo a familias y parejas al Centro Histórico, así como por campañas de promoción digital impulsadas desde las redes sociales de la propia Asociación.

Seguridad y movilidad en el evento

En materia de seguridad y movilidad, se desplegó un operativo preventivo por parte de la Comisaría de Seguridad Pública, que mantuvo presencia en la zona y brindó apoyo vial, permitiendo que la jornada transcurriera sin incidentes mayores.

El presidente de la Asociación, Alan Christian Duarte, señaló que el fin de semana representó "un respiro importante" para el sector. Destacó que el repunte no solo ayudó a mejorar el flujo de efectivo de los negocios, sino que también fortalece la confianza para sostener empleos y preparar próximas fechas comerciales.