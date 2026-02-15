Tragedia en Saltillo: Mario pierde la vida en un incendio

SALTILLO, COAHUILA.- En la colonia Vistas de Peña, al poniente de Saltillo, un incendio consumió por completo un tejaban improvisado y cobró la vida de un hombre que habitaba en el lugar en condiciones de vulnerabilidad.

La víctima fue identificada por vecinos como Mario, quien se dedicaba a la recolección de materiales reciclables y pernoctaba en una estructura hecha de madera, láminas y cartón.

¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, el hombre acostumbraba encender una fogata cada noche para resguardarse de las bajas temperaturas.

Presuntamente, mientras dormía, el fuego se propagó sin control hasta envolver por completo la vivienda. Las llamas avanzaron con rapidez y no hubo oportunidad de auxiliarlo. Fue hasta la mañana siguiente cuando, entre restos calcinados y escombros, se localizó el cuerpo sin vida.

Acciones de la autoridad

El hallazgo generó consternación entre los vecinos, quienes señalaron que el hombre vivía solo y en situación de indigencia.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para realizar las diligencias correspondientes. Personal de periciales y del grupo de Homicidios acordonó el área para recabar indicios que permitan esclarecer con precisión cómo se originó el siniestro.

Impacto en la comunidad

El caso vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de riesgo en las que sobreviven personas sin hogar durante la temporada invernal, cuando el frío extremo obliga a recurrir a métodos peligrosos para calentarse.