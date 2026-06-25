Denuncian exhibicionismo en camión de Colinas-Obreras

Un usuario identificado como Alan Ramos denunció públicamente a un hombre que presuntamente realizó actos de exhibicionismo y conducta sexual inapropiada a bordo de un camión de la ruta Colinas-Obreras.

A través de redes sociales, el denunciante relató que el sujeto se sentó a su lado y comenzó a masturbarse durante el trayecto, situación que le generó temor e incomodidad.

Según su testimonio, para evitar confrontarlo directamente fingió realizar llamadas y enviar mensajes de voz, mientras intentaba obtener evidencia en video de lo ocurrido.

Alan Ramos señaló que, antes de los hechos, el hombre intentó iniciar una conversación y le pidió reproducir en su teléfono celular un video relacionado con "Excelaris". Posteriormente, dijo, el sujeto utilizó un sombrero para ocultar parcialmente sus acciones.

El denunciante también aseguró que el individuo observaba de manera insistente a las mujeres que abordaban o descendían de la unidad. Aunque reconoció que lo recomendable en estos casos es alertar de inmediato al operador del transporte o solicitar apoyo policial, explicó que decidió difundir las imágenes para advertir a otros usuarios y evitar que la situación pueda repetirse.

En su publicación, exhortó a las personas que enfrenten situaciones similares a no quedarse calladas y presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una denuncia formal ante las corporaciones de seguridad ni sobre la identificación oficial del presunto responsable.