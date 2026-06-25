Brigada Topos Azteca envía a Armando López Guerrero a Venezuela

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El muzquense Armando López Guerrero, integrante de la Brigada Topos Azteca que dirige Héctor "El Chino" Méndez, se encuentra listo para viajar a Venezuela con el objetivo de participar en las labores de ayuda derivadas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en ese país.

De acuerdo con la información proporcionada, los movimientos telúricos también afectaron a otras regiones, entre ellas Colombia, el Caribe Neerlandés, Curazao y Aruba.

En entrevista a LA VOZ, López Guerrero informó que este día partirá la primera comitiva de personal de apoyo desde la ciudad de México, mientras que él fue asignado a la segunda brigada que se trasladará a la zona afectada.

Señaló que, de momento, varía la cifra de personas fallecidas y desaparecidas a consecuencia de los sismos registrados en aquella región, lo cual no se había visto nunca antes.

El rescatista destacó que cuenta con experiencia en labores de auxilio y búsqueda, al haber participado en misiones de apoyo durante la emergencia del Volcán de Fuego, en Guatemala, así como sismos en Turquía, Marruecos, Brasil y diversos puntos de la República Mexicana.

Armando López Guerrero indicó que tiene 11 años de pertenecer a la Brigada Topos Azteca y actualmente forma parte del personal de Protección Civil de la Administración Municipal 2025-2027 del Municipio de Múzquiz.